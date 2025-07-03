В аэропорту Пулково ИИ поможет в поисках багажа

Опубликовано 03 июля 2025, 19:261 мин.
В аэропорту Пулково ИИ поможет в поисках багажаСистема уже помогла вернуть более 1000 чемоданов
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге начали тестировать новые станции с искусственным интеллектом (ИИ), предназначенные для ускоренного поиска утерянного багажа. Это первый российский аэропорт с пассажиропотоком свыше 15 миллионов человек, где внедряют такую технологию.
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Разработка принадлежит компании «Авиакод», входящей в управляющую структуру «Аэропорты Регионов». Новая система автоматически определяет характеристики багажа — такие как цвет, материал, наличие повреждений — и считывает информацию с бирок и посадочных талонов. На основе этих данных заявка на розыск оформляется менее чем за минуту.
Станции уже протестированы на 1100 пассажирах. Все утерянные вещи были найдены и возвращены. Благодаря системе, оформление розыска стало в 3−4 раза быстрее, чем раньше, а работникам аэропорта теперь не приходится вручную вносить данные о багаже.