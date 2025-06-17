В аэропорту Пулково начали тестировать посадку на рейсы по биометрии

Сервис работает на базе Единой биометрической системы, разработанной государством. В будущем пассажирам, зарегистрированным в этой системе, не нужно будет показывать паспорт при посадке. Достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал для подтверждения личности.

Тестирование проводится в рамках эксперимента Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В течение пилотного этапа новая технология будет доступна ограниченному числу пользователей. После успешного завершения испытаний возможность использовать биометрию получат все пассажиры внутренних рейсов, за исключением детей.

Руководство аэропорта и операторы системы рассчитывают, что в будущем около 70% пассажиров будут проходить посадку по биометрии, а остальные — традиционным способом с паспортом.