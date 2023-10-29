В аэропорту Ярославля построят вокзал и грузовой терминал

Проект развития аэропорта предусматривает запуск новых объектов к 2027 году, с возможностью обслуживания 800 тысяч пассажиров в год и перевозки 50 тысяч тонн грузов. Но также, важным аспектом этого развития является уникальный архитектурный облик, который должен отражать особенности региона.

В связи с этим, губернатор Михаил Евраев объявил открытый конкурс на разработку визуализации для новых зданий аэропорта. Конкурс проводят Ярославский государственный технический университет и компания "Аэрофьюэлз", которая также выступит инвестором проекта.