В аэропорту Ярославля построят вокзал и грузовой терминал

В аэропорту Ярославля построят вокзал и грузовой терминалК 2027 году
Аэропорт Ярославля готовится к значительному обновлению. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о планах по строительству современного вокзального комплекса и грузового терминала, а также благоустройству прилегающей территории, пишет РИА Новости.
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Проект развития аэропорта предусматривает запуск новых объектов к 2027 году, с возможностью обслуживания 800 тысяч пассажиров в год и перевозки 50 тысяч тонн грузов. Но также, важным аспектом этого развития является уникальный архитектурный облик, который должен отражать особенности региона.
В связи с этим, губернатор Михаил Евраев объявил открытый конкурс на разработку визуализации для новых зданий аэропорта. Конкурс проводят Ярославский государственный технический университет и компания "Аэрофьюэлз", которая также выступит инвестором проекта.