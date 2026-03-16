В Альфа-банке отметили нехватку специалистов по кибербезопасности

Опубликовано 16 марта 2026, 01:17
В Альфа-банке отметили нехватку специалистов по кибербезопасностиАтаки с использованием ИИ стали обыденностью
Директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов рассказал РИА Новости о дефиците кадров в сфере кибербезопасности. По его словам, эта область всегда находится под ударом, поскольку злоумышленники постоянно ищут новые способы атак.
Фетисов отметил, что в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) кибератаки с его применением стали привычным явлением. Это требует от компаний развития уникальных компетенций в сфере защиты. Особое внимание сейчас уделяется созданию моделей на базе ИИ для противодействия угрозам. Именно такие специалисты сейчас наиболее востребованы.
Банкир подчеркнул, что в отрасли приходится буквально «выращивать» экспертов, способных разрабатывать и обслуживать подобные системы. Спрос на них связан с необходимостью эффективно отражать атаки.