В Альфа-банке заявили о выравнивании рынка IT-специалистов в России

15 марта 2026
В Альфа-банке заявили о выравнивании рынка IT-специалистов в РоссииКвалифицированных кадров по-прежнему не хватает
Директор по информационным технологиям Альфа-банка Алексей Фетисов в беседе с РИА Новости рассказал о переменах на рынке труда в IT-сфере. По его словам, ситуация постепенно приходит к равновесию. Еще пару лет назад наблюдался колоссальный дефицит кадров. Хороший специалист мог получить несколько предложений о работе буквально за день после публикации резюме. Рынок полностью принадлежал соискателям.
© Ferra.ru
Сейчас картина изменилась. Баланс смещается в сторону работодателей, однако избытка квалифицированных кадров пока не возникло. Люди по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор вакансий, но и компании находят нужных сотрудников быстрее, чем раньше.
Как отметил Фетисов, прежняя ситуация, когда работодатели стояли «с протянутой рукой», уже ушла в прошлое. Сейчас на рынке наступил баланс, близкий к оптимальному для обеих сторон.