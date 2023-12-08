В Алтайском крае откроется первая в Сибири лаборатория для изучения картин

Лаборатория получила грант от Российского научного фонда на сумму 1,5 миллиона рублей, которые будут использованы для закупки оборудования. Основная цель - изучить технологические особенности картин XX века, включая различные стили, такие как суровый реализм, героико-патриотический реализм, бытовая и пейзажная живопись.

Планируется проведение комплексного анализа произведений и создание базы данных, что позволит определить условия хранения, восстановления и экспонирования работ, а также увеличит их срок службы в первозданном виде. Первые картины для изучения включают работы известных сибирских художников и будут опубликованы в научных статьях и монографиях.