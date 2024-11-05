В Алтайском крае разработали тест для оценки риска рака полости рта

Тест представляет собой полностью автоматизированный и персонализированный инструмент. В его основе лежат результаты сравнительного исследования 300 здоровых жителей и 300 пациентов с онкологическими заболеваниями. Граждане могут зарегистрироваться на специальном сайте, создать личный кабинет и пройти тестирование.

После завершения теста пользователи получают таблицу, в которой факторы риска расположены по убыванию их влияния, а также рекомендации по изменению образа жизни для снижения риска. Результаты можно сохранить и использовать при обращении к врачу для профессиональной оценки.

В тестировании учитываются как общие факторы, такие как пол, возраст и курение, так и специфические, связанные с полостью рта, включая наличие хронических заболеваний и травм. Полученные результаты помогут оценить степень риска развития злокачественного новообразования.