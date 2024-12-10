В Анадыре завершат создание системы мерзлотного мониторинга к 2025 году

Проект включает картирование таликов — участков незамерзающей породы среди многолетней мерзлоты, и создание сети наблюдательных скважин для контроля температуры в грунте. В 2021 и 2023 годах уже были выделены 20 опасных зон, которые могут угрожать 223 зданиям в Анадыре.

Как отметил Олег Трегубов, ведущий научный сотрудник Анадырского обособленного подразделения Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) ДВО РАН, в 2025 году планируется бурение дополнительных 35 скважин и установка измерительных устройств. Это позволит отслеживать изменения в мерзлотных условиях и принимать превентивные меры для защиты зданий.

Особенность нового подхода заключается в возможности краткосрочного и долгосрочного прогнозирования изменений в мерзлотных условиях. Это позволит точнее предсказывать угрозы для объектов инфраструктуры и эффективно принимать меры для их устранения.

Кроме того, система мониторинга будет автоматизированной, что обеспечит круглогодичный удаленный доступ к данным, а также позволит расширить её на другие населенные пункты Чукотки.