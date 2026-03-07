В Антарктиде построили новый магнитометрический павильон на станции «Прогресс»

Для конструкции использовали только немагнитные материалы, а каждый датчик установлен на отдельный фундамент и постамент, чтобы исключить влияние вибраций. Здание получило аэродинамическую форму, а его черное покрытие обеспечивает поглощение солнечного света и дополнительный обогрев, добавили в пресс-службе.

Новый павильон позволит круглогодично следить за изменениями магнитного поля Земли, изучать взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой, а старое оборудование сохранено для ионосферных наблюдений, отметили в пресс-службе.