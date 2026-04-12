В России
Опубликовано 12 апреля 2026, 14:09
1 мин.

В Антарктиде построят новую станцию «Смоленская» для молодых ученых

На острове Смоленск
Путешественник Фёдор Конюхов в рамках открытой лекции в Национальном центре «Россия» рассказал о планах по созданию новой российской полярной станции в Антарктиде. Она получит название «Смоленская» и расположится на острове Смоленск. Это будет первая станция, построенная не в советский период. Сейчас в Антарктиде действуют шесть российских станций, но все они были основаны еще в СССР.
© Ferra.ru

Новая станция ориентирована на работу молодежи и студентов. Там смогут проводить исследования ботаники и зоологи. Как уточнил сын Фёдора Конюхова Оскар, строительство начнется с завоза двух или трех жилых модулей. В каждом будут спальные места, кухня и санузел. Модули доставит научно-исследовательское судно «Академик Фёдоров».

В августе их планируют привезти в Санкт-Петербург, а в ноябре выгрузить на острове. Управлять станцией будет Российская антарктическая экспедиция. По словам Конюхова-младшего, на Смоленске есть огромные лежбища морских слонов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука