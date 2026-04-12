В Антарктиде построят новую станцию «Смоленская» для молодых ученых

Новая станция ориентирована на работу молодежи и студентов. Там смогут проводить исследования ботаники и зоологи. Как уточнил сын Фёдора Конюхова Оскар, строительство начнется с завоза двух или трех жилых модулей. В каждом будут спальные места, кухня и санузел. Модули доставит научно-исследовательское судно «Академик Фёдоров».

В августе их планируют привезти в Санкт-Петербург, а в ноябре выгрузить на острове. Управлять станцией будет Российская антарктическая экспедиция. По словам Конюхова-младшего, на Смоленске есть огромные лежбища морских слонов.