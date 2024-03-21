В Антарктиде запустили первую российскую сотовую сеть

Это стало возможным благодаря установке базовой станции 2G с использованием спутникового канала. Теперь сотрудники станции могут оперативно связываться друг с другом во время полевых работ, общаться с коллегами на других антарктических станциях и передавать измерения с научного оборудования.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, Александр Макаров, подчеркнул, что установка сотовой связи значительно улучшит условия жизни и работы специалистов на станции, особенно учитывая длительность экспедиций до двух лет. Новая сотовая сеть также поможет молодым ученым делиться своим опытом и открытиями со всем миром, повышая престиж полярных профессий.