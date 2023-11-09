В Антарктиде запустят новую станцию «Восток» в январе

По словам Козлова, комплекс станции уже находится в высокой степени готовности, и научный и технический персонал сможет в ней непрерывно жить и работать. Первые тестовые смены планируется отправить туда в ближайшее время, чтобы протестировать все системы в реальных условиях.

Станция "Восток" является ключевым объектом для исследований в Антарктиде. В полную мощность планируется ввести все пять модулей зимовочного комплекса в начале 2025 года. Третий строительный сезон начался в ноябре, и 176 строителей уже прибыли на место. Они будут возводить два оставшихся модуля для хранения запасов топлива и оборудования.

Строительство станции "Восток" не препятствовало научным исследованиям в этом регионе. В прошлом году из глубины более трех с половиной километров был поднят керн льда возрастом около одного миллиона двухсот тысяч лет, который в настоящее время изучают ученые, добавил Александр Козлов.