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20:14, 19 октября 2023
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В Архангельске начала работу первая космическая школа для школьников

Для учеников 8-11 классов

Роман Алешко, профессор Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске рассказал, что вуз запустил первую космическую школу, предназначенную для студентов и школьников, пишет ТАСС.

В Архангельске начала работу первая космическая школа для школьников

© Ferra

Эта инициатива является частью космического проекта университета, в рамках которого планируется запуск собственного спутника на орбиту в конце 2023 года.

Роман Алешко подчеркнул, что целью этой инициативы является развитие технического творчества среди молодежи, включая школьников и студентов. Учебное мероприятие охватывает учеников 8-11 классов и приглашенных преподавателей.

Профессор добавил, что на протяжении трех дней эксперты из Центра космического мониторинга Арктики САФУ и Московского государственного университета будут проводить лекции и мастер-классы, охватывая темы космической погоды, физики космоса и разработки космических аппаратов.

В рамках образовательной программы для школьников также предусмотрены эксперименты на специальном оборудовании, моделирующем различные условия в космосе, такие как магнитное поле и освещенность солнцем. Этот курс предоставляет возможность для будущих студентов, интересующихся космосом и астрономией, получить практические навыки и опыт.

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