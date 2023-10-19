В Архангельске начала работу первая космическая школа для школьников

Эта инициатива является частью космического проекта университета, в рамках которого планируется запуск собственного спутника на орбиту в конце 2023 года.

Роман Алешко подчеркнул, что целью этой инициативы является развитие технического творчества среди молодежи, включая школьников и студентов. Учебное мероприятие охватывает учеников 8-11 классов и приглашенных преподавателей.

Профессор добавил, что на протяжении трех дней эксперты из Центра космического мониторинга Арктики САФУ и Московского государственного университета будут проводить лекции и мастер-классы, охватывая темы космической погоды, физики космоса и разработки космических аппаратов.

В рамках образовательной программы для школьников также предусмотрены эксперименты на специальном оборудовании, моделирующем различные условия в космосе, такие как магнитное поле и освещенность солнцем. Этот курс предоставляет возможность для будущих студентов, интересующихся космосом и астрономией, получить практические навыки и опыт.