В Архангельске появится центр дистанционного контроля урологических больных

Руководитель центра, главный внештатный уролог Минздрава Архангельской области Максим Савельев сообщил, что центр станет частью уже действующего регионального урологического центра. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы — собирают статистику, оценивают потребности в оборудовании и определяют количество пациентов, которым требуется удаленный контроль. Предполагается, что запуск проекта состоится в этом или следующем году.

Дистанционный мониторинг позволит наблюдать за состоянием пациентов, проживающих в отдаленных районах, без необходимости их поездки в крупные медучреждения. Главное условие — наличие доступа к интернету. Пациенту выдается комплект оборудования и материалов, с помощью которых он сможет регулярно передавать информацию о своем состоянии врачу, не покидая дома. Это позволит специалистам своевременно корректировать курс лечения при необходимости.

Отмечается, что все диагностическое оборудование, используемое в проекте, производится в России. В настоящий момент уже начались тестовые запуски системы, чтобы оценить, насколько удобно пациентам пользоваться новым форматом наблюдения.