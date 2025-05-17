В Архангельске прошел спектакль про голосового помощника Алису в рамках фестиваля

Особенность «Ломоносов Феста» заключается в объединении искусства и науки. В программу вошли 16 спектаклей от театров восьми российских городов и Абхазии, показы фильмов от ФАНК, выставка «Наука — это красиво 2.0» и серия лекций от Политехнического музея. Первая лекция была посвящена современным компьютерам и искусственному интеллекту.

С этого года фестиваль расширил географию: спектакли проходят не только в Архангельске, но и в Северодвинске и Новодвинске. Архангельский театр кукол представил две постановки, Архдрама организовала несколько выставок — от инноваций местного бизнеса до редких прижизненных изданий Михаила Ломоносова.

Среди театральных новинок — «Далекие чудеса» от московского «Где я», созданный нейросетью по мотивам советской фантастики, и документальная драма «Легасов. Надо жить» из Тулы, посвященная ликвидатору Чернобыльской аварии. Нижневартовский драмтеатр покажет историю пионеров электрического освещения, а питерский «Выход» исследует тему взаимоотношений человека и андроида в представлении «Андроиды не молчат». Абхазские артисты расскажут о Марии Склодовской-Кюри в спектакле «В лучах».