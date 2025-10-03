В Архангельске разработали инновации для Арктики в энергетике и медицине

В Архангельске разработали инновации для Арктики в энергетике и медицинеУченые создают решения для работы в условиях крайнего севера
Одной из ключевых задач стало решение проблемы работы литий-ионных аккумуляторов беспилотников при экстремально низких температурах. Ученые предложили упаковывать батареи в гелевый гидроизоляционный материал, который сохраняет тепло и позволяет дронам работать при минус 50 градусах.
Еще одна команда подготовила финансово-экономическую модель создания нового производства анилина. В проекте участвовали специалисты разных направлений — химики, технологи, экономисты и математики. Разработчики оценили сырьевые ресурсы, возможные объёмы производства и потенциальные сферы применения вещества.
Кроме инженерных и экономических решений, ученые изучали социальные вопросы, включая анализ рисков для здоровья населения Арктической зоны и сохранение культурного наследия.