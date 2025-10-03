В России
В Архангельске разработали инновации для Арктики в энергетике и медицине

Ученые создают решения для работы в условиях крайнего севера
В Архангельске на форуме молодых ученых «Полюс» участники трека «Исследователи» представили проекты для работы в Арктике. Разработки касаются беспилотников, альтернативной энергетики, химического производства и сохранения здоровья населения северных регионов.
Одной из ключевых задач стало решение проблемы работы литий-ионных аккумуляторов беспилотников при экстремально низких температурах. Ученые предложили упаковывать батареи в гелевый гидроизоляционный материал, который сохраняет тепло и позволяет дронам работать при минус 50 градусах.

Еще одна команда подготовила финансово-экономическую модель создания нового производства анилина. В проекте участвовали специалисты разных направлений — химики, технологи, экономисты и математики. Разработчики оценили сырьевые ресурсы, возможные объёмы производства и потенциальные сферы применения вещества.

Кроме инженерных и экономических решений, ученые изучали социальные вопросы, включая анализ рисков для здоровья населения Арктической зоны и сохранение культурного наследия.