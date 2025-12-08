В Архангельске разработали умную ручку для улучшения почерка

Гаджет отслеживает движения руки и корректирует траекторию письма. Он анализирует почерк и подбирает индивидуальные упражнения для пользователя, адаптируясь под его моторные навыки. Ручка также помогает снизить нагрузку на кисть, что уменьшает усталость при длительном письме.

Планируется, что устройство будет оснащено дополнительными функциями. Это может быть вибрационная панель для сигнализации о неправильном нажатии, интерактивный дисплей с подсказками, анализ почерка в реальном времени, голосовое управление и различные тренировочные режимы.

В настоящее время разработчики создают прототипы, рассчитанные на разные категории пользователей.