В Архангельске создали установку для переработки тетрапаков

Традиционно эковату производили из газетной бумаги, но с сокращением тиражей печатных изданий возникла необходимость в альтернативном сырье. Новая технология решает сразу две проблемы: утилизацию сложных композитных материалов и производство востребованного строительного материала.

Как пояснили в университете, тетрапак состоит из картонной основы и полимерных слоёв. Разработанный метод позволяет выделять целлюлозную массу, которая хоть и не подходит для изготовления бумаги, но идеальна для производства эковаты. Этот материал обладает огнестойкостью и устойчивостью к вредителям.

Технология уже прошла испытания на производственной площадке компании-партнёра «Бастион», которая занимается сортировкой и переработкой твёрдых бытовых отходов в Архангельской области. Получены первые партии утеплителя, спрос на который особенно возрастает в летний строительный сезон.

Разработка поддержана Научно-образовательным центром «Российская Арктика» и Фондом содействия инновациям. Учёные получили патент на новый способ переработки.