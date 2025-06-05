В России
Опубликовано 05 июня 2025, 11:17
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В Архангельской области испытают морскую беспилотную доставку грузов

Первый тестовый рейс запланирован на лето 2025 года
В Архангельской области готовятся к запуску пилотного проекта по морской беспилотной логистике. Идею обсудили губернатор региона Александр Цыбульский и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В Архангельской области испытают морскую беспилотную доставку грузов

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Проект предусматривает доставку грузов с использованием автономных катеров. Такая технология должна связать Архангельск с отдаленными прибрежными и арктическими районами, где обычный транспорт часто сталкивается с трудностями.

Разработкой проекта занимается компания «Си проект», специализирующаяся на морской робототехнике. Первый экспериментальный рейс намечен на лето 2025 года. Сначала планируется доставка грузов на острова в дельте Северной Двины. Затем — тестирование маршрута до Соловецких островов.

Цель испытаний — определить, насколько эффективно и безопасно можно использовать беспилотные суда для перевозки грузов в условиях севера.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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