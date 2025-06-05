В Архангельской области испытают морскую беспилотную доставку грузов

Проект предусматривает доставку грузов с использованием автономных катеров. Такая технология должна связать Архангельск с отдаленными прибрежными и арктическими районами, где обычный транспорт часто сталкивается с трудностями.

Разработкой проекта занимается компания «Си проект», специализирующаяся на морской робототехнике. Первый экспериментальный рейс намечен на лето 2025 года. Сначала планируется доставка грузов на острова в дельте Северной Двины. Затем — тестирование маршрута до Соловецких островов.

Цель испытаний — определить, насколько эффективно и безопасно можно использовать беспилотные суда для перевозки грузов в условиях севера.