В России
Опубликовано 04 июня 2026, 11:21
1 мин.

В Архангельской области создадут платформу для испытания технологий

Проект протестирует системы мониторинга
В Архангельской области планируется создание научной полевой платформы для испытания технологических решений в условиях северных морей. Инициатива направлена на тестирование разработок в приборостроении, автономных системах и анализе данных, рассказали в движении «Чистый Север — чистая страна».
В Архангельской области создадут платформу для испытания технологий

© Ferra.ru

Как сообщает ТАСС, проект «Развитие технологий экологического и ситуационного мониторинга» представят на ПМЭФ-2026. Он объединит инженеров, ученых, разработчиков и студентов для проверки беспилотных катеров, сенсорных систем, технологий экологического мониторинга окружающей среды и цифровых решений, включая нейроинтерфейсы.

В рамках инициативы планируется подписание соглашения между экологическим движением и Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом. Документ рассчитан на два года и предполагает совместную работу по испытаниям технологий в арктических условиях, а также проведение экспертного конкурса.

Финансирование на 2026 год уже подтверждено при поддержке университета МИРЭА. Проект также размещен на платформе «Добрый ПМЭФ» и может получить дополнительную поддержку.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии
,
#Арктика
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Архангельской области создадут платформу для испытания технологий