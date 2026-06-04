В Архангельской области создадут платформу для испытания технологий

Как сообщает ТАСС, проект «Развитие технологий экологического и ситуационного мониторинга» представят на ПМЭФ-2026. Он объединит инженеров, ученых, разработчиков и студентов для проверки беспилотных катеров, сенсорных систем, технологий экологического мониторинга окружающей среды и цифровых решений, включая нейроинтерфейсы.

В рамках инициативы планируется подписание соглашения между экологическим движением и Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом. Документ рассчитан на два года и предполагает совместную работу по испытаниям технологий в арктических условиях, а также проведение экспертного конкурса.

Финансирование на 2026 год уже подтверждено при поддержке университета МИРЭА. Проект также размещен на платформе «Добрый ПМЭФ» и может получить дополнительную поддержку.