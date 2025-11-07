В Архангельской области создали реестр пациентов с генетическими аномалиями крови

Исследования проводятся в региональном Центре антитромботической терапии Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич. Специалисты выявляют изменения в генах, связанные с повышенной склонностью к тромбообразованию в сосудах различных органов, включая почки, печень и репродуктивную систему.

Работа в этом направлении ведется с 2000-х годов. Изначально исследования были сосредоточены на пациентах отделения реанимации с тяжелыми кровотечениями на фоне острого ДВС-синдрома.

Благодаря молекулярно-генетическим исследованиям и применению дискретного плазмафереза врачам удалось снизить летальность среди пациентов реанимационных отделений с острым ДВС-синдромом. В реестре также зафиксированы пациенты с редкими мутациями, имеющими значение для российской и мировой медицинской практики.