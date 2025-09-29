В России
Опубликовано 29 сентября 2025, 19:05
1 мин.

В Архангельской области внедрили передовую технологию лечения аортального клапана

Новая методика позволяет помочь пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями
В Архангельской области начали применять современный метод лечения стеноза аортального клапана. Технология транскатетерной имплантации (TAVI) предназначена для пациентов, которые не могут перенести традиционную открытую операцию на сердце из-за возраста или сопутствующих патологий.
Как пояснил заведующий отделением Первой городской клинической больницы Виталий Зобов, при этой процедуре не требуется вскрытие грудной клетки и остановка сердца. Искусственный клапан из биологического материала доставляется через прокол в бедренной артерии с помощью специального катетера.

Аортальный стеноз является наиболее распространенной патологией клапанов сердца. После 75 лет это заболевание в различной степени наблюдается почти у половины пациентов. Новая методика позволяет точно установить клапан в позицию естественного, восстанавливая нормальный кровоток.

Особенностью подхода является индивидуальный подбор размера клапана для каждого пациента с учетом анатомических особенностей. Это позволяет добиваться оптимальных результатов лечения даже в сложных случаях.