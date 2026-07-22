В Архызе прошли первые в России высокогорные фиджитал-соревнования

Команды из двух-четырех человек преодолели исторический маршрут к пику Смирнова протяженностью 4,4 км в обе стороны. На дистанции работали восемь контрольных пунктов с QR-кодами, после сканирования которых участники отвечали на вопросы о природе региона, геологии КЧР и истории курорта.

В пресс-службе курорта отметили, что за правильные ответы команды получали бонусное время, которое учитывалось при подведении итогов. Победителем стала группа с минимальным суммарным результатом по физическому прохождению маршрута и цифровым заданиям.

Соревнования стали частью фиджитал-школы «Цифровая трансформация природного парка», где участники также разрабатывали новые цифровые маршруты, тестировали связь и предлагали решения для развития туристической инфраструктуры.