В России
Опубликовано 22 июля 2026, 23:38
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В Архызе прошли первые в России высокогорные фиджитал-соревнования

Маршрут объединил спорт и цифровые задания
На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии прошли первые в России высокогорные фиджитал-соревнования «Цифровые тропы России. Архыз». Участники совмещали восхождение в горы с выполнением заданий через мобильное приложение, пишет ТАСС.
В Архызе прошли первые в России высокогорные фиджитал-соревнования

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Команды из двух-четырех человек преодолели исторический маршрут к пику Смирнова протяженностью 4,4 км в обе стороны. На дистанции работали восемь контрольных пунктов с QR-кодами, после сканирования которых участники отвечали на вопросы о природе региона, геологии КЧР и истории курорта.

В пресс-службе курорта отметили, что за правильные ответы команды получали бонусное время, которое учитывалось при подведении итогов. Победителем стала группа с минимальным суммарным результатом по физическому прохождению маршрута и цифровым заданиям.

Соревнования стали частью фиджитал-школы «Цифровая трансформация природного парка», где участники также разрабатывали новые цифровые маршруты, тестировали связь и предлагали решения для развития туристической инфраструктуры.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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