В Арктике испытали возвращаемую стратосферную платформу

Опубликовано 12 августа 2026, 20:471 мин.
В Арктике испытали возвращаемую стратосферную платформуЗонд поднялся выше 15 км и вернулся
В пресс-службе Мурманского арктического университета (МАУ) сообщили, что в районе архипелага Земля Франца-Иосифа успешно испытали возвращаемую стратосферную платформу для исследований Арктики и Северного морского пути, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Разработанный российскими специалистами зонд поднялся на высоту более 15 км, преодолел свыше 100 км и приземлился в заданной точке. Испытание прошло в рамках экспедиции «Ледокол знаний».
Эксперимент подтвердил возможность устойчивой радиосвязи с использованием доступной радиоаппаратуры в приполярных районах, где связь с наземными станциями и спутниками может быть затруднена.
Платформу планируют использовать для контроля обстановки на Северном морском пути, экологического мониторинга и обеспечения связи. В проекте участвовали Мурманский арктический университет, лаборатория «Стратонавтика», RUVDS и Фонд защитников природы при поддержке ВТБ, а также Харбинский политехнический университет и «Росатом».