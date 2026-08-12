В Арктике испытали возвращаемую стратосферную платформу

Разработанный российскими специалистами зонд поднялся на высоту более 15 км, преодолел свыше 100 км и приземлился в заданной точке. Испытание прошло в рамках экспедиции «Ледокол знаний».

Эксперимент подтвердил возможность устойчивой радиосвязи с использованием доступной радиоаппаратуры в приполярных районах, где связь с наземными станциями и спутниками может быть затруднена.

Платформу планируют использовать для контроля обстановки на Северном морском пути, экологического мониторинга и обеспечения связи. В проекте участвовали Мурманский арктический университет, лаборатория «Стратонавтика», RUVDS и Фонд защитников природы при поддержке ВТБ, а также Харбинский политехнический университет и «Росатом».