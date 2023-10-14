В Арктике появится крупный научно-логистический центр

Развитие начнется в 2024 году, с запуска масштабной экспедиции "Север-2024", которая расширит научные исследования в этом регионе. В дополнение к этому, база будет использоваться для образовательных и туристических программ.

Ключевой момент в развитии ледовой базы Мыс Баранова - открытие нового аэродрома на архипелаге, способного принимать крупные транспортные самолеты. Этот аэродром успешно обеспечивал операции снабжения и спасательные миссии в регионе.