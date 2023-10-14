В Арктике появится крупный научно-логистический центр

В Арктике появится крупный научно-логистический центрСтанет опорным пунктом для обеспечения Северного морского пути
Директор управляющего станцией Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров рассказал журналистам, что "Ледовая база Мыс Баранова", которая находится на архипелаге Северная Земля в Арктике, станет крупным научно-логистическим центром, пишет ТАСС.
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База будет выполнять важные функции не только для арктических исследований, но также станет ключевым опорным пунктом для обеспечения Северного морского пути и операций МЧС в регионе.
Ледовая база Мыс Баранова" будет крупным транспортно-логистическим хабом. Одновременно база станет центром снабжения высокоширотных арктических экспедиций, может быть использована в качестве одного из опорных пунктов для развития навигации на трассе Северного морского пути и в высокоширотной Арктике, а также спасательных операций МЧС.
Развитие начнется в 2024 году, с запуска масштабной экспедиции "Север-2024", которая расширит научные исследования в этом регионе. В дополнение к этому, база будет использоваться для образовательных и туристических программ.
Ключевой момент в развитии ледовой базы Мыс Баранова - открытие нового аэродрома на архипелаге, способного принимать крупные транспортные самолеты. Этот аэродром успешно обеспечивал операции снабжения и спасательные миссии в регионе.