В Арктике появится новая ледовая база для полярников

Опубликовано 02 августа 2025, 12:551 мин.
В Арктике появится новая ледовая база для полярниковОна упростит смену научных экспедиций в сложных условиях
Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) создаст временную ледовую базу для ротации полярников в труднодоступных районах Арктики. Объект планируют ввести в эксплуатацию к марту 2026 года.
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Решение о строительстве приняли после сложной операции по смене 19 исследователей экспедиции «Северный полюс — 42» в море Бофорта. В настоящее время ротация проводится с помощью судна «Академик Трешников», которому требуется делать остановки в Мурманске и на базе «Мыс Баранова».
Новая база разместится в приполюсном районе и будет оснащена авиационной группой, жилыми модулями и лабораториями. Это позволит не только упростить смену полярников, но и проводить параллельные исследования на разных дрейфующих станциях.
Как отметил директор ААНИИ Александр Макаров, базу построят собственными силами института.