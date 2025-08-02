В Арктике появится новая ледовая база для полярников

Решение о строительстве приняли после сложной операции по смене 19 исследователей экспедиции «Северный полюс — 42» в море Бофорта. В настоящее время ротация проводится с помощью судна «Академик Трешников», которому требуется делать остановки в Мурманске и на базе «Мыс Баранова».

Новая база разместится в приполюсном районе и будет оснащена авиационной группой, жилыми модулями и лабораториями. Это позволит не только упростить смену полярников, но и проводить параллельные исследования на разных дрейфующих станциях.

Как отметил директор ААНИИ Александр Макаров, базу построят собственными силами института.