В Арктике впервые изучат фагоцитарную активность клеток крови

По словам старшего научного сотрудника лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Александры Елфимовой, в ходе рейса специалисты будут отслеживать, как меняется способность нейтрофильных гранулоцитов захватывать и уничтожать микробы.

Планируется зафиксировать разные реакции организма, включая рост активности, ее снижение из-за стресса или отсутствие изменений. Забор крови проводится прямо на борту судна, а анализы выполняются после завершения экспедиции в лаборатории.

Метод оценки основан на добавлении к образцам латексных частиц. По тому, сколько из них поглощают нейтрофилы, ученые определяют уровень их активности