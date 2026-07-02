В России
Опубликовано 02 июля 2026, 12:47
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В Арктике впервые изучат фагоцитарную активность клеток крови

Исследование проведут во время рейса АПУ
Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ) впервые станут объектом исследования фагоцитарной активности нейтрофилов — клеток крови, отвечающих за врожденный иммунитет. Проект реализуют ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН, пишет ТАСС.
В Арктике впервые изучат фагоцитарную активность клеток крови

© Ferra.ru

По словам старшего научного сотрудника лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Александры Елфимовой, в ходе рейса специалисты будут отслеживать, как меняется способность нейтрофильных гранулоцитов захватывать и уничтожать микробы.

Планируется зафиксировать разные реакции организма, включая рост активности, ее снижение из-за стресса или отсутствие изменений. Забор крови проводится прямо на борту судна, а анализы выполняются после завершения экспедиции в лаборатории.

Метод оценки основан на добавлении к образцам латексных частиц. По тому, сколько из них поглощают нейтрофилы, ученые определяют уровень их активности

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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