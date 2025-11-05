В Арктике введут единый режим для испытаний новых технологий

Единый экспериментальный режим будет действовать во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Он затронет такие сферы, как применение беспилотных систем в различных отраслях экономики, развитие цифровых платформ и технологий искусственного интеллекта, а также оборот данных. Частью этой работы станет проведение госзакупок через отечественные платформы электронной коммерции.

Отдельно поручено распространить действие этого режима на сухопутные территории Арктической зоны. Помимо этого, до 10 ноября 2025 года кабмин должен представить предложения по развитию системы оборота данных с учетом требований безопасности и конфиденциальности, используя при этом мировой опыт.