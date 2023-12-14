В России
14:22, 14 декабря 2023
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В Астраханской области появятся солнечные электростанции

Мощностью до 350 МВт

На Международной выставке-форуме "Россия" в ВДНХ власти Астраханской области подписали соглашение о возведении солнечных электростанций до 2028 года. По информации ТАСС, сделка была совершена между губернатором области Игорем Бабушкиным и заместителем генерального директора "Юнигрин энерджи" Олегом Шуткиным.

В Астраханской области появятся солнечные электростанции

© Ferra.ru

Компания "Юнигрин энерджи" занимается проектированием, строительством, а также эксплуатацией солнечных электростанций. По соглашению, до конца 2027 года на территории области планируется возведение сетевых солнечных электростанций с мощностью до 350 МВт.

Астраханская область уже достигла значительных успехов в области возобновляемой энергии, запустив 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и ветропарк с установленной мощностью 340,2 МВт. В 2023 году область признана самым активным регионом в использовании возобновляемых источников энергии в России.

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