В Астраханской области появятся солнечные электростанции

Компания "Юнигрин энерджи" занимается проектированием, строительством, а также эксплуатацией солнечных электростанций. По соглашению, до конца 2027 года на территории области планируется возведение сетевых солнечных электростанций с мощностью до 350 МВт.

Астраханская область уже достигла значительных успехов в области возобновляемой энергии, запустив 12 солнечных электростанций общей мощностью 285 МВт и ветропарк с установленной мощностью 340,2 МВт. В 2023 году область признана самым активным регионом в использовании возобновляемых источников энергии в России.