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21:50, 15 октября 2023
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В Астраханском "сухом порту" появится кросс-докинг грузов

Что ускорит доставку товаров

Начальник отдела по работе со СМИ Приволжской железной дороги (ПривЖД) Алексей Шмалей рассказал, что в грузовом терминале Кутум, расположенном в Астрахани и принадлежащем ПривЖД – филиалу РЖД, появятся кросс-докинг грузов, пишет ТАСС.

В Астраханском "сухом порту" появится кросс-докинг грузов

© Ferra

В рамках модернизации грузового терминала Кутум в Астрахани планируется реконструировать площадку для переработки тяжеловесных грузов и контейнерную площадку. Кроме того, здесь появится модульный склад, обновится перегрузочная техника, производственные процессы будут автоматизированы. В "сухом порту" впервые будут созданы условия для организации кросс-докинга грузов, ускоряющего доставку товаров и снижающего затраты на складирование. Также впервые начнут оказываться фитосанитарные услуги.

Алексей Шмалей
Начальник отдела по работе со СМИ Приволжской железной дороги

По словам Алексея Шмалея, эти изменения позволят терминалу перерабатывать разнообразные виды грузов, перевозимых по железной дороге.

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