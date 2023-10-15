В Астраханском "сухом порту" появится кросс-докинг грузов

В рамках модернизации грузового терминала Кутум в Астрахани планируется реконструировать площадку для переработки тяжеловесных грузов и контейнерную площадку. Кроме того, здесь появится модульный склад, обновится перегрузочная техника, производственные процессы будут автоматизированы. В "сухом порту" впервые будут созданы условия для организации кросс-докинга грузов, ускоряющего доставку товаров и снижающего затраты на складирование. Также впервые начнут оказываться фитосанитарные услуги.