В Астраханском "сухом порту" появится кросс-докинг грузов

В Астраханском "сухом порту" появится кросс-докинг грузовЧто ускорит доставку товаров
Начальник отдела по работе со СМИ Приволжской железной дороги (ПривЖД) Алексей Шмалей рассказал, что в грузовом терминале Кутум, расположенном в Астрахани и принадлежащем ПривЖД – филиалу РЖД, появятся кросс-докинг грузов, пишет ТАСС.
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В рамках модернизации грузового терминала Кутум в Астрахани планируется реконструировать площадку для переработки тяжеловесных грузов и контейнерную площадку. Кроме того, здесь появится модульный склад, обновится перегрузочная техника, производственные процессы будут автоматизированы. В "сухом порту" впервые будут созданы условия для организации кросс-докинга грузов, ускоряющего доставку товаров и снижающего затраты на складирование. Также впервые начнут оказываться фитосанитарные услуги.
По словам Алексея Шмалея, эти изменения позволят терминалу перерабатывать разнообразные виды грузов, перевозимых по железной дороге.