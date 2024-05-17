В Авто.ру теперь можно запросить помощь по ремонту или выбору автомобиля

Опубликовано 17 мая 2024, 18:00
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В Авто.ру теперь можно запросить помощь по ремонту или выбору автомобиляДобавив тег
Платформа Авто.ру представила новую функцию, позволяющую пользователям обмениваться опытом и советами напрямую. Теперь каждый может обратиться к сообществу автолюбителей, добавив тег #Прошусовета к своему вопросу или запросу.
Часто владельцам автомобилей или тем, кто только собирается приобрести машину, нужна помощь в выборе, ремонте или эксплуатации. Поиск ответов на эти вопросы может быть долгим и трудоемким. Поэтому Авто.ру предложил простое решение — использовать тег #Прошусовета в Бортовом журнале.
После публикации сообщения с этим тегом, пользователи получают уведомления, приглашающие поделиться опытом. Также комментарии могут оставлять все пользователи сервиса, что делает обмен опытом еще более доступным.
Новая функция уже получила положительные отзывы от пользователей, собрав десятки комментариев всего за несколько часов после запуска.