В Авто.ру теперь можно запросить помощь по ремонту или выбору автомобиля

После публикации сообщения с этим тегом, пользователи получают уведомления, приглашающие поделиться опытом. Также комментарии могут оставлять все пользователи сервиса, что делает обмен опытом еще более доступным.

Новая функция уже получила положительные отзывы от пользователей, собрав десятки комментариев всего за несколько часов после запуска.