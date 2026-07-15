В автобусах Москвы сохранят оплату банковской картой через валидаторы

Опубликовано 15 июля 2026, 23:591 мин.
В автобусах Москвы сохранят оплату банковской картой через валидаторыНовые способы не заменят привычные
В наземном транспорте Москвы пассажиры по-прежнему смогут оплачивать поездки банковскими картами и картами «Тройка» через валидаторы. Как сообщил в беседе с ТАСС заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, привычные способы оплаты сохранятся наряду с новыми технологиями.
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По его словам, жители смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный вариант. Помимо физических банковских карт и «Тройки», для оплаты также доступны мобильные устройства.
Сейчас столичные специалисты тестируют оплату по биометрии в автобусах и электробусах. Ранее этот сервис уже заработал в метро, на МЦК, МЦД, маршрутах «Аэроэкспресса» и речном транспорте. К системе подключились около 900 тыс. пользователей, а число оплат с момента запуска достигло 225 млн.