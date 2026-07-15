В автобусах Москвы сохранят оплату банковской картой через валидаторы

По его словам, жители смогут самостоятельно выбирать наиболее удобный вариант. Помимо физических банковских карт и «Тройки», для оплаты также доступны мобильные устройства.

Сейчас столичные специалисты тестируют оплату по биометрии в автобусах и электробусах. Ранее этот сервис уже заработал в метро, на МЦК, МЦД, маршрутах «Аэроэкспресса» и речном транспорте. К системе подключились около 900 тыс. пользователей, а число оплат с момента запуска достигло 225 млн.