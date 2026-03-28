В автобусных парках Москвы установили 3D-принтеры для печати запчастей

Опубликовано 28 марта 2026, 20:081 мин.
В автобусных парках Москвы установили 3D-принтеры для печати запчастейСтоимость одной детали снизилась в три-четыре раза
ГУП «Мосгортранс» установил 3D-принтеры на четырех площадках: «Ховрино», «Бибирево», «Митино» и «Домодедовская». Оборудование позволяет печатать запасные детали для автобусов и электробусов прямо в парках. Это ускорит ремонт и снизит зависимость от поставок с заводов.
С момента запуска напечатали уже около тысячи элементов. Среди них — кожухи кнопок связи с водителем, заглушки сидений и поручней, корпусы салонных кнопок. Раньше такие детали поставляли только в составе дорогостоящих узлов. Теперь их изготавливают по оригинальным чертежам из тех же материалов, соблюдая требования прочности и безопасности. Стоимость одной детали оказалась в три-четыре ниже закупочной.
Как отметил заммэра Максим Ликсутов, технология помогает быстрее возвращать технику на линию. Ежедневно наземным транспортом Москвы пользуются более трех миллионов пассажиров.