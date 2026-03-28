В автобусных парках Москвы установили 3D-принтеры для печати запчастей

С момента запуска напечатали уже около тысячи элементов. Среди них — кожухи кнопок связи с водителем, заглушки сидений и поручней, корпусы салонных кнопок. Раньше такие детали поставляли только в составе дорогостоящих узлов. Теперь их изготавливают по оригинальным чертежам из тех же материалов, соблюдая требования прочности и безопасности. Стоимость одной детали оказалась в три-четыре ниже закупочной.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, технология помогает быстрее возвращать технику на линию. Ежедневно наземным транспортом Москвы пользуются более трех миллионов пассажиров.