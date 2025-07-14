В Баренцевом море пройдут исследования Арктического плавучего университета

Опубликовано 14 июля 2025, 12:201 мин.
В Баренцевом море пройдут исследования Арктического плавучего университетаУченые исследуют влияние атлантических течений на климат
Научная экспедиция Арктического плавучего университета приступила к масштабным океанологическим исследованиям в Баренцевом море. На борту судна «Профессор Молчанов» ученые начали работу на маршруте от острова Нортбрука (Земля Франца-Иосифа) до залива Русская Гавань (Новая Земля).
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В течение суток исследователи проведут 14 станций, где будут измерять температуру, соленость и химический состав воды. Особое внимание уделяется изучению распространения атлантических водных масс, что важно для понимания климатических изменений в регионе.
Как пояснила океанолог Анна Весман, в этом году программа расширена: помимо стандартных замеров, ученые впервые используют подводный зонд для измерения концентрации углекислого газа. Также запланирован сбор проб фито- и зоопланктона, анализ содержания кислорода и биогенных элементов.