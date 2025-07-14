В Баренцевом море пройдут исследования Арктического плавучего университета

В течение суток исследователи проведут 14 станций, где будут измерять температуру, соленость и химический состав воды. Особое внимание уделяется изучению распространения атлантических водных масс, что важно для понимания климатических изменений в регионе.

Как пояснила океанолог Анна Весман, в этом году программа расширена: помимо стандартных замеров, ученые впервые используют подводный зонд для измерения концентрации углекислого газа. Также запланирован сбор проб фито- и зоопланктона, анализ содержания кислорода и биогенных элементов.