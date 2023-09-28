В Башкирии появятся зарядные станции для электромобилей

В рамках субсидирования региона

Генеральный директор АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) Сергей Гурин во время Российского энергетического форума в беседе с ТАСС сообщил, что в этом году в Башкирии появится 18 зарядных станций для электромобилей.