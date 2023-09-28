В Башкирии появятся зарядные станции для электромобилей

22:14, 28 сентября 2023
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В Башкирии появятся зарядные станции для электромобилейВ рамках субсидирования региона
Генеральный директор АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) Сергей Гурин во время Российского энергетического форума в беседе с ТАСС сообщил, что в этом году в Башкирии появится 18 зарядных станций для электромобилей.
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Регион вошел в список субсидируемых регионов в которых будут развивать электросетевую инфраструктуру.
В 2023 году по линии Минпромторга РФ будут установлены 18 зарядных станций, в 2024 году их будет 70 плюсом. Это не считая отдельных инвестпроектов.
Сергей Гурин
Генеральный директор АО "Башкирская электросетевая компания"
По его словам, БЭСК установит 18 станций.
Отмечается, что в Уфе зарядные станции работают бесплатно уже второй год. Одна из причин – потребление энергии у них небольшое.