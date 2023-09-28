В России
22:14, 28 сентября 2023
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В Башкирии появятся зарядные станции для электромобилей

В рамках субсидирования региона

Генеральный директор АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) Сергей Гурин во время Российского энергетического форума в беседе с ТАСС сообщил, что в этом году в Башкирии появится 18 зарядных станций для электромобилей.

В Башкирии появятся зарядные станции для электромобилей

© Ferra

Регион вошел в список субсидируемых регионов в которых будут развивать электросетевую инфраструктуру.

В 2023 году по линии Минпромторга РФ будут установлены 18 зарядных станций, в 2024 году их будет 70 плюсом. Это не считая отдельных инвестпроектов.

Сергей Гурин
Генеральный директор АО "Башкирская электросетевая компания"

По его словам, БЭСК установит 18 станций.

Отмечается, что в Уфе зарядные станции работают бесплатно уже второй год. Одна из причин – потребление энергии у них небольшое.

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