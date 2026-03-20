В Башкирии разработали тест-систему для определения «бактерии стройности»

Эта бактерия кишечной микробиоты связана с метаболическим здоровьем: ее неофициально называют «бактерией стройности». У здорового человека она составляет от 1 до 4 процентов всей микробиоты. Дефицит Akkermansia связан с ожирением, диабетом второго типа и воспалительными заболеваниями кишечника, а избыток — с риском онкологии. Раньше точное определение этого вида было сложной задачей. Бактерия как строгий анаэроб сложно идентифицировала, а достоверным методом было дорогое и долгое полногеномноеµ секвенирование.

Ученые разработали нуклеотидные праймеры и зонды именно для вида Akkermansia muciniphila. Новая система работает на базе полимеразной цепной реакции и позволяет проводить качественный и количественный анализ. Это значительно дешевле секвенирования. Тест поможет врачам отслеживать терапию, а фармкомпаниям — проверять пробиотики.