В Башкирии разработают ИИ для поиска людей

В рамках соглашения, сотрудники МЧС совместно с лабораториями кампуса прорабатывают возможности внедрения инновационных технологий в систему МЧС России. Одним из направлений работы является создание программы с элементами искусственного интеллекта для поиска потерявшихся людей в природной среде с использованием беспилотных летательных аппаратов и «машинного зрения». Это позволит улучшить точность и скорость поиска в реальном времени.

Кроме того, планируется разработка программы для автоматического анализа больших объемов данных с целью прогнозирования распространения лесных пожаров. В рамках этой программы будет использоваться «машинное обучение» для определения участков леса, подверженных сухостою, что позволит более точно предсказать развитие природных пожаров.

Еще одним проектом является создание тренажера безопасной эвакуации, который будет работать по принципу навигатора, предлагая несколько вариантов эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.