В Башкирии разработают инновационные медицинские имплантаты

Учёные объединяют медицину и технологии
Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) реализует междисциплинарный проект по созданию современных имплантатов. Для работы над перспективными разработками вуз объединил специалистов из разных областей — медиков, инженеров, математиков, 3D-модельеров и IT-экспертов.
Как сообщила председатель Госкомитета республики по науке Светлана Мустафина, университет активно внедряет передовые технологии в медицинскую практику. Особое внимание уделяется созданию 3D-имплантатов, включая биосовместимые костные протезы, которые хорошо приживаются в организме.

Вуз использует возможности лаборатории аддитивных технологий, расположенной в Межвузовском кампусе. Кроме разработки новых имплантатов, университет продолжает производство глазных хрусталиков, сочетая медицинские знания с инженерными решениями.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые НИУ «Московский институт электронной техники» (МИЭТ) разработали инновационные покрытия для медицинских имплантов, контактирующих с кровью. Новый материал имитирует свойства естественного эндотелия сосудов, уменьшая риск тромбообразования.

