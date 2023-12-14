В Башкирии создали умную колонку "Һомай" для изучения башкирского языка

В Башкирии создали умную колонку "Һомай" для изучения башкирского языкаПервые пять получат детские сады
Программисты из Башкортостана разработали умную колонку "Һомай", способную вести разговоры на башкирском языке. Это новое устройство, представленное главой региона Радием Хабировым в своем Telegram - канале, обладает функциями перевода, поиска рецептов и музыкального воспроизведения, пишет РИА Новости.
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Колонка "Һомай" может взаимодействовать как на башкирском, так и на русском языке, обладает возможностью ответа на вопросы, воспроизведения музыки и поиска рецептов традиционных башкирских блюд. Основой устройства является чат-бот с искусственным интеллектом, который будет постоянно улучшаться и совершенствоваться.
Первые пять экземпляров "Һомая" планируется использовать в детских садах для изучения башкирского языка. Затем 200 умных колонок будет передано в школы, а дальше устройства будут доступны для продажи. Проект "Һомай" стал одним из победителей грантового конкурса, направленного на сохранение и развитие языков народов Башкортостана, позволяя современными методиками и технологиями делать изучение родного языка увлекательным, отметил Хабиров.