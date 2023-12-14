В Башкирии создали умную колонку "Һомай" для изучения башкирского языка

Колонка "Һомай" может взаимодействовать как на башкирском, так и на русском языке, обладает возможностью ответа на вопросы, воспроизведения музыки и поиска рецептов традиционных башкирских блюд. Основой устройства является чат-бот с искусственным интеллектом, который будет постоянно улучшаться и совершенствоваться.

Первые пять экземпляров "Һомая" планируется использовать в детских садах для изучения башкирского языка. Затем 200 умных колонок будет передано в школы, а дальше устройства будут доступны для продажи. Проект "Һомай" стал одним из победителей грантового конкурса, направленного на сохранение и развитие языков народов Башкортостана, позволяя современными методиками и технологиями делать изучение родного языка увлекательным, отметил Хабиров.