В Башкирии ускорили диагностику заболеваний сердца в 6 раз за год

Цифровизация позволила пациентам быстрее получать точные диагнозы, что заметно отразилось на уровне медобслуживания. В рамках проекта «Цифровой фельдшерско-акушерский пункт» жители удаленных населенных пунктов могут воспользоваться такими услугами, как дистанционная ЭКГ, телемедицинские консультации и электронные рецепты. Это значительно упростило доступ к медицине для сельских жителей, отметил Рахматуллин.

Дополнительный вклад в точность и оперативность диагностики внесли Центры управления рисками, где данные обрабатываются с применением централизованных лабораторий. В систему уже включены направления по сердечно-сосудистым, онкологическим и другим критическим заболеваниям.