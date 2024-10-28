В Башкирии ускорили диагностику заболеваний сердца в 6 раз за год

Опубликовано 28 октября 2024, 21:431 мин.
В Башкирии ускорили диагностику заболеваний сердца в 6 раз за годЦифровые технологии сократили сроки до 5 дней
В Башкортостане время диагностики сердечно-сосудистых заболеваний сократилось с 30 до 5 дней за год благодаря внедрению цифровых платформ мониторинга, сообщил и.о. министра здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в рамках Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2024».
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Цифровизация позволила пациентам быстрее получать точные диагнозы, что заметно отразилось на уровне медобслуживания. В рамках проекта «Цифровой фельдшерско-акушерский пункт» жители удаленных населенных пунктов могут воспользоваться такими услугами, как дистанционная ЭКГ, телемедицинские консультации и электронные рецепты. Это значительно упростило доступ к медицине для сельских жителей, отметил Рахматуллин.
Дополнительный вклад в точность и оперативность диагностики внесли Центры управления рисками, где данные обрабатываются с применением централизованных лабораторий. В систему уже включены направления по сердечно-сосудистым, онкологическим и другим критическим заболеваниям.