В России
Опубликовано 03 июня 2026, 18:59
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В Башкирии внедрят ИИ во всех органах власти

Регион готовит план развития технологий
В Башкирии планируют внедрить или протестировать как минимум один сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) в каждом органе исполнительной власти до конца текущего года. Параллельно в регионе готовится комплексная программа развития ИИ-направления, пишет ТАСС.
В Башкирии внедрят ИИ во всех органах власти

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В правительстве республики сообщили, что сначала проведут оценку готовности ведомств к использованию ИИ. После этого определят приоритетные решения, а также займутся подготовкой данных и развитием вычислительной инфраструктуры. В основу стратегии войдут четыре направления: развитие кадров, создание среды для разработки ИИ-решений, внедрение технологий в экономику и использование ИИ в госуправлении.

Отдельное внимание планируют уделить образованию. ИИ-технологии будут внедряться в учебные программы школ, колледжей и вузов. Также предусмотрены программы для преподавателей и госслужащих, а республика примет участие в конкурсе «Топ-ИИ».

Кроме того, планируется развитие лабораторной сети на базе научных коллективов и расширение центра искусственного интеллекта Евразийского НОЦ. Итоговый план развития ИИ должен быть утвержден в сентябре, добавили в правительстве.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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