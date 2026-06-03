В Башкирии внедрят ИИ во всех органах власти

В правительстве республики сообщили, что сначала проведут оценку готовности ведомств к использованию ИИ. После этого определят приоритетные решения, а также займутся подготовкой данных и развитием вычислительной инфраструктуры. В основу стратегии войдут четыре направления: развитие кадров, создание среды для разработки ИИ-решений, внедрение технологий в экономику и использование ИИ в госуправлении.

Отдельное внимание планируют уделить образованию. ИИ-технологии будут внедряться в учебные программы школ, колледжей и вузов. Также предусмотрены программы для преподавателей и госслужащих, а республика примет участие в конкурсе «Топ-ИИ».

Кроме того, планируется развитие лабораторной сети на базе научных коллективов и расширение центра искусственного интеллекта Евразийского НОЦ. Итоговый план развития ИИ должен быть утвержден в сентябре, добавили в правительстве.