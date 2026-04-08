Опубликовано 08 апреля 2026, 18:32
В Белгороде разработали прочную и пластичную сталь

Материал выдерживает нагрузки до 1190 МПа
В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») сообщили, что ученые вуза создали сталь, которая одновременно отличается высокой прочностью и пластичностью. Авторы разработки научились управлять структурой металла на микроуровне. Вместо хрупких частиц в материале появились гибкие прослойки.
Новый сплав выдерживает нагрузку до 1190 МПа, способен растягиваться на 14,1% без разрушения и сопротивляется ударам с вязкостью 66 Дж. Такого результата удалось достичь благодаря комбинированной термообработке «закалка-распределение» с выдержкой при заданной температуре.

Для расчетов применялось компьютерное моделирование. Структуру изучали с помощью растровой электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Полученная иерархическая трехфазная структура включает матрицу из отпущенного мартенсита, а также включения бейнита и стабильного аустенита.

Такая сталь подойдет для деталей транспорта и сельхозтехники: элементов подвески, ходовой части и износостойких узлов. Как отмечают в вузе, это шаг к снижению импортной зависимости.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
