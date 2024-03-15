В Белгороде создали игровую платформу для выбора профессии школьниками

Платформа предлагает интерактивный формат, где ребенок выполняет задачи, связанные с выбранной профессией. Например, будущий экономист будет заниматься развитием организации, выбором инвестиционных проектов и другими задачами, отметили в пресс-службе.

Проект реализован в рамках работы «Точки кипения» БГТУ и поддерживается федеральным проектом «Платформа университетского технологического предпринимательства». Пока доступны профессии экономиста и программиста, но в дальнейшем список будет расширен.

Разработчики уверены, что благодаря платформе дети смогут сформировать более точное представление о многих профессиях, добавили в пресс-службе.