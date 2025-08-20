В Белгороде создали ИИ для ранней диагностики аутизма

Программа основана на Денверской модели раннего вмешательства, которая фокусируется на терапию в первые 48 месяцев жизни ребёнка. Родители ежедневно вносят данные о выполнении рекомендаций врача в специальную форму. Искусственный интеллект анализирует эту информацию и предоставляет обратную связь практически в реальном времени.

Ключевая проблема традиционных методов — длительность оценки эффективности лечения. Врачи часто видят результаты только через месяцы, что критично для быстро развивающегося ребёнка. Новая система позволяет оперативно корректировать терапию, экономя драгоценное время.

Программа включает обучающий блок для родителей, которые часто мало знают об особенностях аутизма. Она также формирует общую базу данных на основе опыта пациентов, что повышает точность рекомендаций для новых случаев.