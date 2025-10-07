В Белгороде создали систему распознавания клеток крови

Опубликовано 07 октября 2025, 13:221 мин.
В Белгороде создали систему распознавания клеток кровиПрограмма классифицирует лейкоциты с точностью 93%
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Белгородского государственного университета разработали систему автоматического анализа клеток крови. Новая программа распознает различные типы лейкоцитов на микроскопических снимках менее чем за секунду.
Разработка сочетает два метода анализа: экспертные правила и нейронные сети. Если оба подхода дают одинаковый результат, он принимается как окончательный. В случае расхождений изображение направляется на дополнительную проверку специалисту.
Система определяет пять основных классов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы. Точность классификации достигает 93%.
По словам руководителя проекта, доцента кафедры математического и программного обеспечения информационных систем БелГУ Владимира Михелева, гибридный подход обеспечивает высокую точность и прозрачность анализа, а также позволяет корректировать автоматические решения.