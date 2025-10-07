В России
Опубликовано 07 октября 2025, 13:22
1 мин.

В Белгороде создали систему распознавания клеток крови

Программа классифицирует лейкоциты с точностью 93%
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Белгородского государственного университета разработали систему автоматического анализа клеток крови. Новая программа распознает различные типы лейкоцитов на микроскопических снимках менее чем за секунду.
© Ferra.ru

© Ferra.ru

Разработка сочетает два метода анализа: экспертные правила и нейронные сети. Если оба подхода дают одинаковый результат, он принимается как окончательный. В случае расхождений изображение направляется на дополнительную проверку специалисту.

Система определяет пять основных классов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы. Точность классификации достигает 93%.

По словам руководителя проекта, доцента кафедры математического и программного обеспечения информационных систем БелГУ Владимира Михелева, гибридный подход обеспечивает высокую точность и прозрачность анализа, а также позволяет корректировать автоматические решения.