В Белгороде создали систему распознавания клеток крови

Разработка сочетает два метода анализа: экспертные правила и нейронные сети. Если оба подхода дают одинаковый результат, он принимается как окончательный. В случае расхождений изображение направляется на дополнительную проверку специалисту.

Система определяет пять основных классов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы. Точность классификации достигает 93%.

По словам руководителя проекта, доцента кафедры математического и программного обеспечения информационных систем БелГУ Владимира Михелева, гибридный подход обеспечивает высокую точность и прозрачность анализа, а также позволяет корректировать автоматические решения.