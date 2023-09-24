В Белгороде запустят электропоезд до мемориала «Курская битва»

С 8 октября по воскресеньям планируется к назначению туристический поезд сообщением Белгород - Поныри, где туристы смогут проследовать на станцию Поныри, посетить мемориальный комплекс "Курская Битва", музеи и прилегающие к ним территории. Расписание подобрано таким образом, чтобы у пассажиров, которые прибыли на станцию Поныри, было достаточно времени для посещения всех музеев, в том числе даже посетить кафе. В то же время в обратном направлении для пассажиров Курской области предусмотрена графиком остановка на музейном комплексе. И, соответственно, туристы Курской области смогут посетить музей Прохоровского поля с прямым доступом к военно-историческому заповеднику Прохоровское поле.