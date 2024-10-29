В России
Опубликовано 29 октября 2024, 13:24
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В Белгороде запустят проект по переработке отходов фосфорной кислоты

В рамках программы «Зеленая химия»
В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») сообщили, что ученые вуза начнут проект по переработке отходов производства фосфорной кислоты в рамках программы «Зеленая химия». Проект должен быть завершен к июлю 2025 года, а на его реализацию выделен грант ЮНЕСКО в размере 30 тысяч долларов.
В Белгороде запустят проект по переработке отходов фосфорной кислоты

© Ferra.ru

Основной задачей ученых станет разработка технологии переработки фосфогипса — побочного продукта производства фосфорной кислоты. На выходе планируется получать органоминеральные удобрения, редкоземельные элементы, гипсовые вяжущие и строительные материалы.

Кандидат физико-математических наук Иван Никулин, заведующий лабораторией физико-химических методов исследования растений НИУ «БелГУ», стал одним из победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Фосфогипс, который ежегодно образуется в больших объемах, часто просто хранится на отвале, занимая большие площади. Однако он содержит ценные редкоземельные элементы и может использоваться как удобрение, улучшая структуру почвы.

Ученые уверены, что комплексная переработка фосфогипса снизит экологическую нагрузку и принесет экономическую выгоду, позволяя использовать отходы в качестве сырья.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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