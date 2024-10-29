В Белгороде запустят проект по переработке отходов фосфорной кислоты

Основной задачей ученых станет разработка технологии переработки фосфогипса — побочного продукта производства фосфорной кислоты. На выходе планируется получать органоминеральные удобрения, редкоземельные элементы, гипсовые вяжущие и строительные материалы.

Кандидат физико-математических наук Иван Никулин, заведующий лабораторией физико-химических методов исследования растений НИУ «БелГУ», стал одним из победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Фосфогипс, который ежегодно образуется в больших объемах, часто просто хранится на отвале, занимая большие площади. Однако он содержит ценные редкоземельные элементы и может использоваться как удобрение, улучшая структуру почвы.

Ученые уверены, что комплексная переработка фосфогипса снизит экологическую нагрузку и принесет экономическую выгоду, позволяя использовать отходы в качестве сырья.