В Белгородской области начали выполнять артроскопические операции на плече

В Белгородской области начали выполнять артроскопические операции на плечеПроцедура стала доступной жителям без поездки в столицу
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В Белгородской области в областной клинической больнице начали проводить артроскопические операции на плечевом суставе. Этот вид малоинвазивного вмешательства позволяет лечить сустав без больших разрезов, что способствует более быстрому восстановлению пациентов.
Для внедрения новой процедуры в больнице закупили современное медицинское оборудование стоимостью 23 миллиона рублей. Такая техника позволяет специалистам выполнять операции с высокой точностью и минимальной травматичностью.
До этого жители региона, нуждающиеся в подобных операциях, вынуждены были ездить в Москву или Санкт-Петербург, так как подобной помощи на месте не было. За первые дни работы новой программы уже успешно проведено четыре артроскопические операции.
Ранее в регионе начали делать операции по замене тазобедренных и коленных суставов.