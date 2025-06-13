В Белгородской области начали выполнять артроскопические операции на плече

В Белгородской области в областной клинической больнице начали проводить артроскопические операции на плечевом суставе. Этот вид малоинвазивного вмешательства позволяет лечить сустав без больших разрезов, что способствует более быстрому восстановлению пациентов.

Для внедрения новой процедуры в больнице закупили современное медицинское оборудование стоимостью 23 миллиона рублей. Такая техника позволяет специалистам выполнять операции с высокой точностью и минимальной травматичностью.

До этого жители региона, нуждающиеся в подобных операциях, вынуждены были ездить в Москву или Санкт-Петербург, так как подобной помощи на месте не было. За первые дни работы новой программы уже успешно проведено четыре артроскопические операции.

Ранее в регионе начали делать операции по замене тазобедренных и коленных суставов.