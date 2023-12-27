В Белгородской области откроют классы по управлению БПЛА в школах и колледже

По его словам, Министерство просвещения РФ выделило грант для создания инфраструктуры, необходимой для обучения беспилотным авиационным системам. Это означает, что уже в новом учебном году 17 школ и один колледж региона обзаведутся специальными классами, где будут обучать детей перспективной профессии — управлению беспилотными системами.

Гладков отметил активное внедрение беспилотных технологий в сельском хозяйстве региона. Он выразил уверенность, что несмотря на текущую ситуацию, интерес к этой профессии будет расти, и спрос на специалистов в этой области будет очень высоким.