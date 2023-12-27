В Белгородской области откроют классы по управлению БПЛА в школах и колледже

В Белгородской области откроют классы по управлению БПЛА в школах и колледжеВ 2024 году
В 2024 году в Белгородской области планируется запустить специализированные классы для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами. Губернатор региона, Вячеслав Гладков, поделился этой новостью в социальной сети «ВКонтакте», пишет ТАСС.
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По его словам, Министерство просвещения РФ выделило грант для создания инфраструктуры, необходимой для обучения беспилотным авиационным системам. Это означает, что уже в новом учебном году 17 школ и один колледж региона обзаведутся специальными классами, где будут обучать детей перспективной профессии — управлению беспилотными системами.
Гладков отметил активное внедрение беспилотных технологий в сельском хозяйстве региона. Он выразил уверенность, что несмотря на текущую ситуацию, интерес к этой профессии будет расти, и спрос на специалистов в этой области будет очень высоким.