В Благовещенске создали новый метод анализа почвы

Опубликовано 18 ноября 2025, 12:431 мин.
В Благовещенске создали новый метод анализа почвыСпособ оценки содержания органики в грунте
В Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) сообщили, что ученые вуза запатентовали новый метод определения органического вещества в почве. Разработка ведется в сотрудничестве с компанией «Аметис-Фарм» в рамках соглашения о партнерстве в биотехнологической сфере.
© Ferra.ru
Партнерство направлено на создание отечественных решений для сельского и лесного хозяйства Амурской области. В перспективе планируется разработка линейки препаратов на основе дигидрокверцетина и бетулина — природных антиоксидантов из древесины лиственницы. Эти вещества могут стать основой для новых биофунгицидов и стимуляторов роста растений.
Дополнительным направлением сотрудничества станет создание фитобиотиков для животноводства и птицеводства. Университет становится научно-производственной площадкой, где студенты и молодые ученые работают над практическими задачами региона. Предприятие «Аметис-Фарм» рассматривает производство как платформу для апробации инноваций.