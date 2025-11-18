В Благовещенске создали новый метод анализа почвы

Партнерство направлено на создание отечественных решений для сельского и лесного хозяйства Амурской области. В перспективе планируется разработка линейки препаратов на основе дигидрокверцетина и бетулина — природных антиоксидантов из древесины лиственницы. Эти вещества могут стать основой для новых биофунгицидов и стимуляторов роста растений.

Дополнительным направлением сотрудничества станет создание фитобиотиков для животноводства и птицеводства. Университет становится научно-производственной площадкой, где студенты и молодые ученые работают над практическими задачами региона. Предприятие «Аметис-Фарм» рассматривает производство как платформу для апробации инноваций.